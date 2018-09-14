В Азовское и Черное моря отправляют украинских спецназовцев [ Редактировать ]
Около 270 спецназовцев отправят на службу в подразделения на Азовском и Черном морях.
Об этом заявил председатель ГПСУ Петр Цигикал, сообщает пресс-служба пограничного ведомства.
"Наращиваем усилия по морскому спецназу, а это - примерно 270 человек, которые будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей", - подчеркнул он.
По его словам, сейчас Госпогранслужба развивается по двум направлениям: первый - правоохранительный, второй - наращивание усилий и увеличения резервов.
"Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств", - отметил Цигикал.
Ранее Украина усилила защиту Азовского моря бронекатером.
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