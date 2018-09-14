В результате серии взрывов газа в трех населенных пунктах американского штата Массачусетс погиб один человек и еще 16 пострадали. В Городе Лоуренс погиб 18-летний Леонел Робсон. Юноша находился в машине возле дома, когда на авто упала дымовая труба, сообщает CBS Boston.

Также в этом городе от взрывов пострадали 13 человек. Один человек находится в критическом состоянии. В городах Андовер и Северный Андовер пострадали еще три человека.

К расследованию причин инцидента подключились ФБР и Национальный совет по безопасности на транспорте США. Предполагается, что причиной стали неполадки в сети газовой компании Columbia Gas. Накануне она предупреждала жителей о работах в своей сети.

Десятки взрывов и пожаров охватили большую территорию сразу в нескольких городах к северу от Бостона вечером 13 сентября.