Партия мэра Львова Андрея Садового "Самопомич" не считает Анатолия Гриценко политиком нового поколения, об этом в интервью "Главкому" заявил председатель фракции в Верховной Раде Олег Березюк.

Как пояснил парламентарий, для него Гриценко является частью постколониальной системы управления государством. "Он для меня такой же, как и все остальные, часть постколониальной системы управления государством", - отметил политик. Отвечая на вопрос о возможности поддержки председателем партии "Самопомич" Андреем Садовым кандидатуры Гриценко на президентских выборах 2018 года, Березюк отметил, что партия не должна кого-то поддерживать.

Схожую позицию ранее в своем видеообращении озвучил лидер Движения Новых Сил Михаил Саакашвили. Оценивая будущие выборы в Украине, нелицеприятно он назвал ряд потенциальных политиков-выдвиженцев "д*рьмом", призывая "избавиться от старого политического класса". Он также намекнул, что в этом ряду находится и потенциальный кандидат в президенты Гриценко. Саакашвили назвал его унизительно-уменьшительным "Толя". Сам Гриценко объяснил это тем, что "Саакашвили не понимает Украину".

Несколько недель назад Анатолий Гриценко также имел конфликт с партией бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко "Справедливость". Тогда экс-министр обороны Украины, обвинил Наливайченко в организации провокации в аэропорту Днепра (активисты вручили Гриценко символическую тыкву за продажу Днепропетровского военного госпиталя, оказавшегося под залогом российского банка).