Місія ООН зафіксувала понад 80 випадків порушення прав людини в окупованому Криму. Більшість з них - сталися за останній рік. Жертвами стали 167 осіб, - йдеться у звіті Управління верховного комісара ООН.

Серед цих епізодів: і безпідставні арешти, і викрадення людей, і навіть катування. В 11 випадках свавільних арештів та затримань - місцеперебування людей досі невідоме.