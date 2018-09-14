У каждого человека есть свои недостатки и стороны, который они могут тщательно скрывать от других. Однако астрологи утверждают, что разгадать тайны человека можно, узнав, под каким знаком рожден человек. Об этом пишет Femmie.

Овны

Овны - самые импульсивные и нетерпеливые знаки Зодиака. Они имеют тенденцию быть незрелыми в любом возрасте, что, порой, приводит к ребяческим и даже обидным замечаниям. Кроме того, если идея не принадлежит им, они с трудом с ней согласятся. Именно поэтому, с ними так сложно вести серьезные дела.

Тельцы

Тельцы властны, материалистичны, а иногда и тщеславны. Излишняя самоуверенность этого знака зодиака может быть связана с чем угодно: с его внешностью, статусом или просто с тем, что у него есть все самые новые и самые дорогие вещи, которых нет у остальных.

Близнецы

Близнецы похожи на несколько разных личностей, объединенных в одну. Вы никогда не знаете, чего от них ожидать. Представители этого знака зодиака склонны к высокомерию и дерзости. Они думают, что они знают все, и они не стесняются об этом заявлять. Они также могут быть ненадежными.

Раки

Известно, что Раки в большинстве своем очень скрытны, но это также не отменяет того, что иногда они могут быть весьма эмоциональны и чувствительны. Не смотря на всю их робкую натру, Раков легко обидеть или задеть, что часто мешает в общении. И приводит к скандалам.

Львы

Львы имеют тенденцию быть очаровательными и привлекательными, но чаще всего очаровывают они и любят исключительно себя. Они требуют внимания и будут стараться быть в центре него при любых обстоятельствах. Для Львов мир вращается вокруг них. И, если они начнут чувствовать себя в проигрыше, то это будет настоящая истерика.

Девы

Будьте осторожны, когда вы открываетесь Деве, потому что они склонны быть гораздо более осуждающими, чем другие знаки. Девы имеют высокие стандарты. Невероятно высокие, необоснованные стандарты для всех и каждого в их жизни. Люди, рожденные под этим знаком, перфекционисты, и они будут безжалостны, если с вами, что-то не так.

Весы

Весы нерешительны. Они тратят много времени на детальное изучение каждой мелочи и с трудом принимают какие-либо решения. Они паникуют при мысли об ответственности, и не очень хорошо выполняют обещания. Не хотят быть злыми, но и лояльными их сложно назвать.

Скорпионы

Скорпионы властны и склонны быть манипуляторами. Для них плохое настроение является базовым. А характер абсолютно неумолим. Но самое важное, чего стоит опасаться в Скорпионах, так это их памяти. Если вы причинили им страдания, они сделают вашу жизнь несчастной. Так как прощать они абсолютно не умеют.

Стрельцы

Стрельцы очень самодовольны и часто не имеют такта. Они не выбирают выражения, поэтому грубость это их отличительная черта. Просто они не видят необходимости считаться с чувствами других и учитывать тонкости приличия. Этот знак разорвет вас на клочки, если нащупает вашу слабость, а в качестве оправдания скажет, что это было для вашего же блага.

Козероги

Козероги - это контроллеры. Они часто используют людей в своих интересах и преуспевают в сплетнях и негативе. Козероги процветают от негатива! Они не будут думать дважды о том, чтобы использовать кого-то для продвижения своего дела и, конечно, ни минуты об этом не станут сожалеть.

Водолей

Водолей считает, что они такие логичные и умные, что они вправе давать наставления и судить всех вокруг. Они проводят много времени, проживая в своих собственных мыслях и иногда кажутся отстраненными. Они часто дают хорошие советы, но почти никогда не следуют им лично. И часто вообще не слышат, что вы на самом деле пытаетесь сказать.

Рыбы

Рыбы не имеют точного ориентира по жизни. Рыбы являются пространственными и отстраненными. Они любят "идти с потоком". Они должны быть самым старым и самым мудрым знаком, но они, как правило, легкомысленны. Из-за чего на них нельзя положиться.

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