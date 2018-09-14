Известный индийский профессор и общественный деятель Рита Джитенда умерла в прямом эфире телешоу Good Morning J&K. Женщина скончалась на 87 году жизни.

Гостья телеперадачи рассказывала об интересных случаях из своей жизни, когда неожиданно умолкла на середине фразы. Потом она начала икать, а затем потеряла сознание, запрокинув голову и тяжело дыша. Трансляцию спешно прервали. Проффесора доставили в больницу, где врачи лишь констатировали смерть от сердечного приступа, пишет Fox News.

По словам ведущего Муктара Рита выглядела абсолютно нормально и, когда ей внезапно стало плохо, поначалу все решили, что она просто пытается что-то изобразить. По дороге в студию женщина говорила продюсерам, что хотела бы умереть на работе - как экс-президент Индии Абдул Калам, который скончался во время лекции в университете в 2015 году.

На днях в Киеве приготовление еды обернулось для женщины смертью.