Доллар резко "пошел" вверх после непродолжительного укрепления гривны. Фото: podrobnosti.ua

14 сентября, средний курс покупки и продажи наличного доллара в обменных пунктах украинских банков значительно вырос по сравнению с предыдущим банковским днем.

Так, средний курс покупки доллара вырос сразу на 6 копеек до 27,9633, а средний курс продажи вырос на 4,77 копейки до 28,2857 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".

При этом, максимальный курс покупки доллара составил 28,12 гривны, минимальный курс продажи - 28,14 гривны.

Средний курс покупки евро вырос на 27,23 копейки и составляет 32,5293 гривны, средний курс продажи вырос на 28,33 копейки до 33,1560 гривны. Продать евро дороже можно за 32,78 гривны, купить дешевле - за 32,75 гривны.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 копейки и составляет 3,658 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,5 копейки и составляет 4,193 гривны.

Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,05 гривны.

Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменниках 14 сентября. Табл.: "Ліга.Финансы".

При этом, 13 сентября курс наличного доллара демонстрировал стабилизацию.