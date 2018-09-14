Курс доллара резко вырос в обменниках 14 сентября [ Редактировать ]
14 сентября, средний курс покупки и продажи наличного доллара в обменных пунктах украинских банков значительно вырос по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, средний курс покупки доллара вырос сразу на 6 копеек до 27,9633, а средний курс продажи вырос на 4,77 копейки до 28,2857 гривны, сообщает "Ліга.Финансы".
При этом, максимальный курс покупки доллара составил 28,12 гривны, минимальный курс продажи - 28,14 гривны.
Средний курс покупки евро вырос на 27,23 копейки и составляет 32,5293 гривны, средний курс продажи вырос на 28,33 копейки до 33,1560 гривны. Продать евро дороже можно за 32,78 гривны, купить дешевле - за 32,75 гривны.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,9 копейки и составляет 3,658 гривны за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,5 копейки и составляет 4,193 гривны.
Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4 гривны за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,05 гривны.
Таблица средних и медианных курсов обмена наличных валют в обменниках 14 сентября. Табл.: "Ліга.Финансы".
При этом, 13 сентября курс наличного доллара демонстрировал стабилизацию.
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