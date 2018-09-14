Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий напомнил верующим, какова истинная миссия церкви. В программе "Утро с Интером" Блаженнейший также отметил, что "мораль, которую насаждают нашему обществу является антихристианской".

"Мораль, которую насаждают нашему обществу является антихристианской. Вводятся новые правила - легитимация однополых браков, абортов, самоубийств... Это все противное Христу. Бог этого не благословляет людям делать. Церковь выполняет свою миссию, она ведет человека к Богу. Она напоминает людям, что мы все творения Божии, нас Бог призывает любить друг друга, терпеть друг друга и помогать друг другу. Эта церковь будет до конца мира. Я знаю, что так будет! Потому что Господь сказал, что врата ада не одолеют этой церкви", - сказал Митрополит Онуфрий.

Он отметил, что церковь не является политической партией, и ею руководит Христос, а не политики.

"Сегодня нас затягивают в формат политической партии, чтобы мы были равнозначны политической партии, чтобы не Христос нами руководил, а кто-то другой, какие-то политики. Если я хотел бы быть политиком - был бы сразу, а эту одежду на себя уже бы не надевал, я бы сразу ушел в политики. Хотя в молодости у меня были такие шансы. Я их отверг. Надев духовные одежды, я должен заботиться о духовном, и делать духовное. Те люди, которые надели на себя рясы и занимаются активно политикой, выстраивают геополитические планы - просто нечестные, не смогли быть настоящими политиками, а сделали из себя каких-то оборотней, чтобы через свой духовный образ к себе внимание человеческое привлекать. Это не честно и перед Богом этим людям придется очень тяжело отвечать", - подчеркнул Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий призвал всех православных жить с Богом и ничего не бояться.

"Я хотел бы обратиться ко всем православным людям, верующим нашей церкви. Не бойтесь ничего, будьте тверды в своей любви к Богу, берегите чистоту святой православной веры, которая является дорогой, ведущей человека к Богу! Любите друг друга, терпите друг друга, помогайте друг другу! Зло пройдет, а добро будет жить вечно. Если мы будем все терпеть, жить в любви ко всем и друг к другу, то никакое зло нас не победит. Бог есть Бог силы, а зло силы не имеет. Живите с Богом и будем радостные, счастливые и благословенны!", - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Ранее Блаженнейший Онуфрий рассказал, о чем благодарит Бога, о задаче, которая стоит перед Церковью сегодня и о главной цели в жизни каждого человек.