Украина выпустила новый боевой корабль (фото) [ Редактировать ]
14 сентября в Киеве состоялась торжественная церемония спуска на воду десантно-штурмового катера "Кентавр".
Корабль ничем не уступает мировым аналогам, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, передает УНИАН.
"Он не уступает катерам такого класса НАТО. Он мощное оружие. Он имеет возможность двигаться со скоростью 40 узлов. Он может десантировать 36 морских пехотинцев и, что немаловажно, имеет достаточно мощную систему вооружения - и ракетное вооружение, и боевые модули имеют систему стабилизации, которая позволяет точно поражать цель, не сбавляя хода катера. Это полностью украинская разработка - от чертежей до готового катера", - подчеркнул секретарь СНБО.
За несколько дней до этого, Украина направила боевые корабли в Азовское море.
по теме
Украина направила боевые корабли в Азовское море (фото)
Военно-морские Сил Украины выпускают в Азовское море боевые корабли с целью усиления защиты
День танкиста: военных поздравили грандиозными маневрами (фото, видео)
Украинских танкистов поздравили с профессиональным праздником
В Киеве нашли тайник с гранатометами и взрывчаткой (фото)
Сотрудники СБУ обнаружили в Киеве тайник с военными средствами поражения
Украина создаст в Азовском море мощный флот
СНБО принял решение об усилении военно-морского присутствия в Азовском море
Взрывы боеприпасов в арсеналах ВСУ связаны с коррупцией - эксперт Старостин
Военный эксперт Андрей Старостин считает, что взрывы боеприпасов в арсеналах Вооруженных сил Украины связаны с коррупцией