14 сентября в Киеве состоялась торжественная церемония спуска на воду десантно-штурмового катера "Кентавр".

Корабль ничем не уступает мировым аналогам, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, передает УНИАН.

"Он не уступает катерам такого класса НАТО. Он мощное оружие. Он имеет возможность двигаться со скоростью 40 узлов. Он может десантировать 36 морских пехотинцев и, что немаловажно, имеет достаточно мощную систему вооружения - и ракетное вооружение, и боевые модули имеют систему стабилизации, которая позволяет точно поражать цель, не сбавляя хода катера. Это полностью украинская разработка - от чертежей до готового катера", - подчеркнул секретарь СНБО.

За несколько дней до этого, Украина направила боевые корабли в Азовское море.