14 сентября автобус с пассажирами сорвался в обрыв в индийском Кашмире. В результате инцидента погибли 16 человек и еще 16 пострадали, заявил местный полицейский Раджандера Гупту. По его словам, водитель потерял контроль над автобусом на дороге в Гималаях.

"В пятницу автобус сорвался в обрыв в части Кашмира. В результате аварии погибли 16 человек, еще 16 пострадали", - цитирует AP слова полицейского.

Он также добавил, что пострадавших доставали с километровой глубины. Также 14 сентября жуткое ДТП произошло в Днепре.