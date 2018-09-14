Автобус упал с обрыва: 16 погибших [ Редактировать ]
14 сентября автобус с пассажирами сорвался в обрыв в индийском Кашмире. В результате инцидента погибли 16 человек и еще 16 пострадали, заявил местный полицейский Раджандера Гупту. По его словам, водитель потерял контроль над автобусом на дороге в Гималаях.
"В пятницу автобус сорвался в обрыв в части Кашмира. В результате аварии погибли 16 человек, еще 16 пострадали", - цитирует AP слова полицейского.
Он также добавил, что пострадавших доставали с километровой глубины. Также 14 сентября жуткое ДТП произошло в Днепре.
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