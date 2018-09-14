У Нью-Йорку на торги виставили найдорожчу у світі картину, написану нині живим автором. Полотно 81-річного британського художника Девіда Хокні "Басейн із двома фігурами планують продати за 80 мільйонів доларів.

Якщо на нього знайдеться покупець, то Девід Хокні стане найдорожчим митцем - ще за свого життя. Зараз цей рекорд належить американському поп-арт художникові Джеффу Кунсу.

У 2013 році його надувного собаку Orange Balloon Dog продали на аукціоні Christiе's за майже 58 з половиною мільйонів доларів.