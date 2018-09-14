З 2014 року Україна і ЄС реалізували три аналогічні програми макроекономічної допомоги

Мільярд євро кредиту отримає Україна від Євросоюзу. Відповідну угоду підписали віце-президент Єврокомісії, виконувачка обов'язків українського міністра фінансів та голова Нацбанку.

Як повідомили в Мінфіні, допомога від ЄС надійде двома траншами - по 500 мільйонів євро. Перший - очікується вже цієї осені, другий - навесні 2019. Та спершу угоди має ратифікувати президент.

До слова, з 2014 року Україна і ЄС реалізували три аналогічні програми макроекономічної допомоги. За цей період наша країна отримала від Євросоюзу три мільярди євро.