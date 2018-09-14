Україна отримає мільярд євро від Євросоюзу [ Редактировать ]
Мільярд євро кредиту отримає Україна від Євросоюзу. Відповідну угоду підписали віце-президент Єврокомісії, виконувачка обов'язків українського міністра фінансів та голова Нацбанку.
Як повідомили в Мінфіні, допомога від ЄС надійде двома траншами - по 500 мільйонів євро. Перший - очікується вже цієї осені, другий - навесні 2019. Та спершу угоди має ратифікувати президент.
До слова, з 2014 року Україна і ЄС реалізували три аналогічні програми макроекономічної допомоги. За цей період наша країна отримала від Євросоюзу три мільярди євро.
по теме
Украина и ЕС договорились о миллиардном транше
Украина и Европейский Союз согласовали условия получения транша в размере одного миллиарда евро
Переход на летнее и зимнее время: в Украине приняли решение
В пресс-службе Минэкономразвития рассказали, будет ли Украина отказываться от перехода на летнее/зимнее время
Держбюджет-2019: що заплановано у головному кошторисі України?
Якщо Уряд схвалить усі пропозиції - проект Держбюджету внесуть на розгляд Верховної Ради
Курс валют в Украине на 14 сентября: чего ожидать в конце недели
Национальный банк Украины на 14 сентября 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, ослабил курс гривны
В Украине подорожала аренда квартир
Почему это произошло и чего стоит ждать в ближайшее время - узнайте в нашем материале