Модель с "монобровью" взбудоражила сеть (фото) [ Редактировать ]
22-летняя модель София Хаджипантели подчеркивает свою "монобровь" насыщенно-черным цветом, чем и вызывает споры в сети. Соответствующие фото она выкладывает на своей странице в Instagram.
Кроме того, все снимки она сопровождает хештегом #UnibrowMovement.
В настоящее время количество подписчиков на страницу Софии составляет 225 тысяч человек.
Реакция пользователей на снимки девушки неоднозначна. Одни сумели оценить ее своеобразный внешний вид, в то время, как другие заклеймили природную особенность модели, назвав это "кошмаром" и "завистью Брежнева".
Idk man haven’t been in the best space lately tbh
Публикация от Sophia Hadjipanteli ☠️ (@sophiahadjipanteli)
Публикация от Sophia Hadjipanteli ☠️ (@sophiahadjipanteli)
Ранее мы писали о том, что модель родила прям посреди показа нижнего белья.
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