22-летняя модель София Хаджипантели подчеркивает свою "монобровь" насыщенно-черным цветом, чем и вызывает споры в сети. Соответствующие фото она выкладывает на своей странице в Instagram.

Кроме того, все снимки она сопровождает хештегом #UnibrowMovement.

В настоящее время количество подписчиков на страницу Софии составляет 225 тысяч человек.

Реакция пользователей на снимки девушки неоднозначна. Одни сумели оценить ее своеобразный внешний вид, в то время, как другие заклеймили природную особенность модели, назвав это "кошмаром" и "завистью Брежнева".

Ранее мы писали о том, что модель родила прям посреди показа нижнего белья.