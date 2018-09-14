На сході від початку доби близько десятка ворожих обстрілів

На сході від початку доби близько десятка ворожих обстрілів. Під вогнем противника знову наші опорні пункти на приморській ділянці та в Кримському, на Луганщині.

У штабі повідомляють про ускладнення ситуації поблизу Станиці Луганської. Напередодні бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил. Один український військовий поранений.

Збройні провокації противника не вщухають практично по всій лінії зіткнення. Заборонені Мінськом 120-міномети - окупанти застосували проти оборонців Кримського і Чермалика. А протитанковими керованими ракетами - накрили околиці Гранітного. Із великого калібру бойовики цілять і по цивільних об'єктах.

"На приморській ділянці зафіксовано черговий злочин російських окупантів проти місцевого населення. Після 15:30, з напрямку окупованого села Ужівка російсько-терористичні війська випустили п'ять мін забороненого Мінськими угодами 120-го калібру по житловому сектору на східній околиці Водяного. На щастя, жертв та руйнувань немає", - говорить Дмитро Гуцуляк, речник Міністерства оборони України.