Основне підґрунтя дискусій - події в Україні за останні кілька років

Вступ до НАТО, Можливе втручання Росії у наступні президентські вибори в Україні та посилення санкцій проти країни-агресора. На форумі Ялтинскої європейської стратегії - сьогодні обговорюють нагальні проблеми країн Східної Європи. Більше подробиць - у матеріалі Даніїла Снісара.

15 конференцію Ялтинської європейської стратегії цього року спрямували на розв'зання проблем глобальних. Основне підґрунтя дискусій - події в Україні за останні кілька років.

"П'ять років тому - ми мали десяту конференцію в Ялті, в Криму. І зосереджувались переважно на асоціації з Євросоюзом. Майбутнє здавалося світлим. Але сталося не так. Загинула Небесна Сотня, тисячі полягли на Донбасі, Україна втратила територіальну цілісність. Тоді ми недооцінили критичність майбутнього. Саме тому сьогодні ми зосереджуємось на майбутньому Усього, що є у світі", - говорить Віктор Пінчук, засновник Yes.

Головним спікером сьогодні - був президент. Петро Порошенко говорив здебільшого про досягнення України. Про боротьбу з корупцією, успіхи у створенні єдиної церкви та неминучий вступ України до НАТО.

"Цьогорічний саміт Україна-НАТО підтвердив євроатлантичну перспективу великої європейської країни. Ініціатива зафіксувати курс на Нато в Конституції це не лише сигнал суспільству про твердість намірів. Це не лише намір зайвий раз помахати рукою Москві - "до свиданья, наш ласковый миша, возвращайся в свой сказочный лес!" - говорить Петро Порошенко, президент України.

Вступ України до Атлантичного Альянсу підтримують і європейські політики. Та на думку колишнього генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена - стати повноправним її членом Україна наразі не готова.

"Я не знаю, коли Україна вступить у НАТО, але це трапиться у майбутньому. Україна стане її членом. І ми вирішили це ще у 2008 році на Бухарестському саміті. І це рішення - не втратило сили. Тож, якщо Україна бажає бути в Аль'янсі - вона буде там. Але, поки що, Україна не повністю відповідає необхідним критеріям. Але прогрес за останні роки - очевидний", - говорить Андерс Фог Расмуссен генеральний секретар НАТО у 2009-2014 роках.

Торкнулися політики й теми війни на Донбасі. За словами президента - Україна в жодному разі не підтримуватиме заклики до миру "дипломатичним шляхом", якщо доведеться жертвувати кордонами держави.

"Ми ніколи не говорили про політичну автономію, про федералізацію. Як дехто намагається це подати. Ні. Україна - унітарна держава. І ми ніколи не підтримаємо жодних намагань - змінити структуру нашої країни. І не Москві, як і Вашингтону, вирішувати, якою бути Україні", - говорить Петро Порошенко.

Стосунки з Росією на форумі обговорюватимуть увечері. Зокрема дискутуватимуть на тему втручання РФ - в американські вибори.