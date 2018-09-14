Результаты ВНО массово подменили - полиция [ Редактировать ]
Руководство Украинского центра оценивания качества образования обвиняют в том, что они за деньги более 800 раз завышали результаты внешнего независимого оценивания (ВНО) абитуриентов.
Правоохранители разоблачили группу должностных лиц, которые в течение 2008-2013 годов систематически завышали результаты ВНО за денежное вознаграждение, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Согласно сообщению, в состав преступной организации входили руководитель Украинского центра оценивания качества образования, два его заместителя и еще двое должностных лиц указанного учреждения.
Полицейские выяснили, что подозреваемые имели право доступа к информации центра о результатах внешнего независимого оценивания. Благодаря этому в течение 2008-2013 годов они завышали результаты оценки за денежное вознаграждение.
Такая фальсификация результатов ВНО позволила определенным лицам поступить в вузы и учиться за счет государства.
Следствием установлено, что должностные лица меняли результаты оценивания более 800 раз. Таким образом злоумышленники нанесли ущерб Государственному бюджету Украины на сумму свыше семи миллионов гривен. Эти средства были потрачены на обучение лиц, которые были зачислены на бюджетную форму не по результатам конкурса, а в результате противоправного завышения результатов.
Участникам группировки инкриминируют совершение уголовных преступлений, по ряду статей, в частности злоупотребление властью или служебным положением и создание преступной организации.
Ранее на ВНО раскрылся невысокий уровень подготовки абитуриентов.
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