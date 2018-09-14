В Мьянме врачи достала из живота мужчины 15-сантиметровый хирургический инструмент, который забыли там 26 лет назад во время другой операции. Об этом сообщило издание Coconuts.

Все это время мужчина страдал от острых болей. Его семья рассказала о находке хирургу, который проводил прошлую операцию, но он не признал вину.

"Честно говоря, я тогда спас ему жизнь. Без операции он бы умер", - сказал врач.

Он обвинил в случившемся медсестер, которые должны были посчитать инструменты после операции. Кроме того, хирург пожаловался на условия, в которых приходилось работать: из-за перебоев с электричеством операции проводили с фонариком.

Родственники пациента обратились в Минздрав Мьянмы и передали туда все медицинские записи. Расследования пришлось ждать больше месяца. Эксперты были направлены в больницы городов Пхьяпоун и Хинтада, где проводились обе операции, чтобы выяснить обстоятельства дела.

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