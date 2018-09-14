Певица Анна Седокова раскрыла секрет своего питания и при этом заявила, что она против диет.

В своем Instagram звезда подробно рассказала, как она питается и что делает для поддержания формы, рассказывает "TaблoID".

"Вы часто спрашиваете, как я слежу за своей фигурой ... Начнем с того, что я против диет. Нет, не потому что они неэффективны, просто с моим графиком сидеть на них у меня не получается. Кстати, это одна из причин, почему нашу собаку зовут Булка", - написала Аня.

"Я придерживаюсь осмысленного или интуитивного питания. Например, вечером никакого сладкого или мучного, а утром или днем ​​- пожалуйста. Чай и кофе я всегда пью без сахара, эта привычка с детства", - отметила Седокова.

"Еще одна важная вещь - бифидобактерии. Они содержатся в молочных продуктах (кефир, ряженка, простокваша, йогурт) и помогают работе микрофлоры кишечника, а значит и пищеварению, и нашему здоровью. Ведь способность нашего организма бороться с инфекциями во многом зависит от его состояния", - отметила Аня.

Также Седокова советует приучить себя мало есть, чтобы размер порции была с ладонь.

"Во время приема пищи не сидите в телефоне, не включайте телевизор, так вы избежите переедания и почувствуете насыщение вовремя. Важно, чтобы вы не растягивали свой желудок. Следуйте правилу маленьких порций, и для того, чтобы наестся, вам понадобится гораздо меньшее количество пищи", - пишет певица.

Не есть перед экраном - одно из правил Седоковой:

"Я люблю мясо, особенно белое индюшачье и куриное, это идеальный вариант ужина, так как фрукты и овощи достаточно трудно перевариваются. Я уже не говорю, что во фруктах содержится сахар", - отметила Седокова.

Спорт, по словам Ани, очень важен.

"Говорила, говорю и буду говорить: просыпаемся утром, одеваемся, выходим на улицу и вперед. Вчера у меня получилось пойти в зал, там я обычно провожу час на беговой дорожке, а затем идет разминка мышц и комплексные упражнения на коврике", - поделилась звезда.

Также Седокова призвала не верить в сказки:

"Ни один антицеллюлитный скраб / гель для похудения или жиросжигающие сыворотки не создадут чуда и не избавят вас лишнего. Это можете только вы. Вы можете!" - отметила Аня.

Фото: instagram.com/annasedokova

Благодаря потрясающей фигуре Анна Седоков не постеснялась недавно выйти на сцену "голышом".