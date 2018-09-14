Александр Усик пообещал победу 10 ноября [ Редактировать ]
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик дал свой комментарий после анонса официальной даты и места проведения его поединка против Тони Беллью - 10 ноября.
"Я долго готовился к этому поединку, а сейчас рад, что мы получили точную дату и место проведения боя. Я очень жду сражения именно в Великобритании. Мы с моей командой уже достаточно далеко зашли в подготовке к поединку. Я ожидаю длительного боя против Беллью. Тони сказал, что побьет меня, и мне нравится такой настрой. Однако как можно победить того, кто невидим в ринге? Так что 10-го ноября я как обычно одержу победу",- цитирует слова Усика BoxingScene.
Важность боя в том, что на кону будут все четыре чемпионских пояса Александра.
До этого Александр Усик подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна.
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