Біля МОЗ в наметах живуть родичі важкохворих українців з важкими рідкісними захворюваннями, вилікувати які в Україні неможливо - немає обладнання. В ефірі "Подробиці тижня" Юрій Андрєєв, активіст, який вже давно бореться за права пацієнтів, розповів, який запас часу є, щоб розворушити Міністерство охорони здоров'я і скільки чекати на рішення від органу влади.

"Комітет з питань охорони здоров'я - це законодавча влада, Міністерство охорони здоров'я України - виконавча влада. І ці дві гілки мають працювати разом в тандемі задля вирішення питань самих пацієнтів. Люди, які стояли під міністерством після кількох тижнів очікування вирішили звернутися до депутатів, вони розповіли свою проблему, депутати вислухали, почули людей, і стали на захист цих людей. Вони задавали питання, на які заступник міністра не відповіла взагалі. Замість вирішення проблем цих пацієнтів Уляна Супрун переводить все в політику, знаходитись незрозуміло де конфлікт, який вона сама собі придумала. Потім іде до Гройсмна, жаліється йому, він називає це мексиканським серіалом", - говорить Юрій.

Ми бачимо ситуацію, коли люди перед МОЗом на асфальті стоять на колінах перед чиновниками, а вони переступають через людей. Часу на вирішення питання немає взагалі, людям мали зробити операції ще кілька місяців тому. Це лише всевишньому ми дякуємо, що ці люди живі. Мова йде про кілька тисяч людей.

Юрій Андрєєв, також розповів про фінансування програми.

"Гроші на програму фінансування закінчились ще в травні місяці. В міністерстві заявили, що гроші почнуть шукати через місяць. За результатами 9 місяців будуть дивитись по програмах, де можна зробити перерозподіл. Хоча вже є багато програм, по яким кошти не використовуються. Вже зараз можна це питання вирішити, не відкладаючи в довгий ящик", - зазначив активіст.

На питання, що робити, якщо рішень від чиновників так і не буде, Юрій відповів:

Батьки, у яких хворі діти готові до радикальних кроків. Я буквально на днях відмовляв батька Оксани Гаргало, якому стало погано. Він хотів вчинити самоспалення буквально на території міністерства. Він хотів облити себе бензином. Мені довелось його буквально відмовляти це робити.

"Ще давайте почекаємо, можливо ще буде якась відповідь. Люди не знають, що робити та вимушені вибивати собі гарантовані державою кошти. Так не має бути. І реакції влади немає. Люди чекають і готові на радикальні кроки", - закликає Юрій Андрєєв.

Раніше ми писали про те, що Гройсман затвердив план заходів з неінфекційних захворювань від МОЗ.