Кстати, на этой неделе НАБУ отчиталось о своей работе. На сайте Бюро опубликовано, чем же могут похвастаться детективы по состоянию на август этого года. Летний улов - это, в основном, судьи. А обвиняют их - в получении неправомерной выгоды.

Также Бюро приводит статистику по расследованиям в целом. На руках у детективов - 644 уголовных производства. В суды смогли отправить 155 дел. Статус обвиняемых по этим делам - у 244 человек.

Согласитесь, не густо - если учесть, что НАБУ было создано три года назад, в апреле 2015. Да и в этой новости с отчетом нет самой важной части - с информацией о том, сколько коррупционеров удалось отправить за решетку благодаря деятельности Бюро. Похоже, до сих пор ни одного.