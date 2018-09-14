В ГПУ зарегистрировали заявления Павла Демчина против сотрудников НАБУ [ Редактировать ]
Еще один конфликт добавился и к отношениям между НАБУ и СБУ. Детективы Бюро подготовили подозрение и первому замглавы Службы Павлу Демчине. Обвинение как и у Омеляна - незаконное обогащение. Но эта история повернулась совсем по-другому.
Оказалось, что Демчина сам обратился в Генпрокуратуру - с заявлением на сотрудников Бюро. И прокуроры таки зарегистрировали уголовное производство по этому заявлению, причем сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса.
"Ряд справ зареєстровано безпосередньо за матеріалами, які я напрявляв, по одній зі справ є оголошені три підозри співробітникам НАБУ, наскільки мені відомомо - ці справи вже скоро мают піти до суду. Відповідно я вважаю, що із відчуття помсти, було організовано оце кримінальне провадження, підстави не було її реєструвати", - говорит Павел Демчина, первый заместитель главы СБУ.
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