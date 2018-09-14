В Берлине завершились переговоры министров иностранных дел Германии и России. Главных тем две - Сирия и Украина.

Напомню, сирийский президент Башар Асад готовится к финальному броску на провинцию Идлиб. Это последний значительный регион Сирии, который еще не контролируют правительственные войска. Но там же укрылись и тысячи бойцов сопротивления, которых ранее эвакуировали из других частей страны.

В случае масштабных боевых действий поток беженцев из этой сирийской провинции в Турцию, а значит, потом и в Европу может исчисляться сотнями тысяч, если не миллионами человек. Немецкие дипломаты пытаются предотвратить масштабные столкновения.