15 сентября в Украине отмечается День фармацевта

День фармацевта в Украине отмечают ежегодно в третью субботу сентября. В 2018 году праздник выпадает на 15 сентября.

***

С Днем фармацевта поздравляем,

Коллегам и друзьям желаем

Благополучия и счастья,

Стабильности и в дни ненастья.

Здоровья Вам и Вашим близким,

Любви и ярких красок жизни!

* * *

С праздником! Желаю Вам счастья, здоровья и успешного развития. Работа фармацевта - важная составляющая лечебного процесса.

***

Именно от фармацевтов во многом зависит получение качественных и эффективных лекарств. Пусть оценкой работы фармацевтов всегда будет фраза "Точно, как в аптеке". С праздником!

***

Фармацевт – очень важный человек, помогающий найти нужное лекарство. Я хочу Вам пожелать великого будущего, в котором Вы изобретете пилюлю от всех болезней, существующих на планете!

Спасибо за важные открытия и находки. Пусть Ваше жизненное счастье и достаток вырвутся из пробирки и начнут радовать с каждым днем все больше и сильнее!

* * *

Позвольте пожелать в этот замечательный праздник, прежде всего, крепкого здоровья, чтобы не пришлось использовать свой профессионализм для себя лично.

Семейного тепла, чтобы с радостью возвращаться с любимой работы. И финансового благополучия, построенного исключительно на продаже витаминов. С праздником!

* * *

День в году такой один,

Развернись, тальянка!

Аспирин, валокордин,

Ношпа, валерьянка!

Фармацевт, живи, цвети,

Счастья в жизни личной!

Ах ты, левомецитин,

Панадол, горчичник!

Удержаться не могу,

Спляшем хоть отчасти!

Для беды используй жгут

И пурген - для счастья!

* * *

С Днем фармацевта! Пусть кропотливый и упорный труд каждого из Вас сохраняет жизнь и здоровье людей! Всем творческих успехов, здоровья и счастья!

Также узнайте, какие еще праздники отмечают в мире и Украине 15 сентября.