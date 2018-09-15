Премии военным на Донбассе: сколько будут получать бойцы [ Редактировать ]
Украинские военнослужащие продолжают получать дополнительные выплаты за боевые действия на Донбассе. С начала Операции Объединенных сил (ООС) 30 апреля нынешнего года бойцы получили более 6 млн гривен по основным видам доплат. Об этом рассказал командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Цензор.нет.
"За участие в боевых действиях в первой линии - 10 тысяч гривен, вторая линия - 4,5 тысячи (в месяц - ред.). Новые надбавки принятые для гражданских лиц, работающих по контракту - 50%", - рассказал генерал.
По его словам, продолжаются выплаты по трем статьям. В частности, есть доплата за успешное выполнение боевых задач - например, таких как успешная операция в Гладосово. За один день участия в таких боевых действиях дополнительные выплаты в подразделение составляют от 60,8 тысяч до 121,8 тысяч гривен.
"Доплата за непосредственное участие в боевых действиях - 1000 гривен в сутки. Доплата за уничтожение вооружения и боевой техники противника – согласно расчетам, принятыми в феврале 2015 года. Например, сейчас за уничтожение вражеского БПЛА выплата составляет 35 тысяч гривен", - отметил Наев.
Он добавил, что по этим трем видам доплат с начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе боевики провели ротацию.
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