Украинские военнослужащие продолжают получать дополнительные выплаты за боевые действия на Донбассе. С начала Операции Объединенных сил (ООС) 30 апреля нынешнего года бойцы получили более 6 млн гривен по основным видам доплат. Об этом рассказал командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, сообщает Цензор.нет.

"За участие в боевых действиях в первой линии - 10 тысяч гривен, вторая линия - 4,5 тысячи (в месяц - ред.). Новые надбавки принятые для гражданских лиц, работающих по контракту - 50%", - рассказал генерал.

По его словам, продолжаются выплаты по трем статьям. В частности, есть доплата за успешное выполнение боевых задач - например, таких как успешная операция в Гладосово. За один день участия в таких боевых действиях дополнительные выплаты в подразделение составляют от 60,8 тысяч до 121,8 тысяч гривен.

"Доплата за непосредственное участие в боевых действиях - 1000 гривен в сутки. Доплата за уничтожение вооружения и боевой техники противника – согласно расчетам, принятыми в феврале 2015 года. Например, сейчас за уничтожение вражеского БПЛА выплата составляет 35 тысяч гривен", - отметил Наев.

Он добавил, что по этим трем видам доплат с начала ООС фактические выплаты военнослужащим составляют уже более 6 млн гривен.

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