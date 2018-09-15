В субботу, 15 сентября, во второй половине дня синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В ближайшее время в столице ожидается кратковременный дождь, также есть вероятность грозы.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения во время грозы:

Что делать, если гроза застала вас дома:

выключить электроприборы;

отсоединить телевизор от антенны;

закрыть все окна;

не подходить к окнам;

не браться за металлические входные двери.

Что делать, если гроза застала вас на природе:

спуститься в низину;

отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;

отойти подальше от водоемов;

на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;

снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя;

если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);

в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.

Что категорически нельзя делать во время грозы:

прятаться под очень высокими деревьями;

сидеть на полянах;

прятаться под скалами;

идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;

купаться.

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