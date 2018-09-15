На Киев надвигается гроза: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В субботу, 15 сентября, во второй половине дня синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В ближайшее время в столице ожидается кратковременный дождь, также есть вероятность грозы.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения во время грозы:
Что делать, если гроза застала вас дома:
- выключить электроприборы;
- отсоединить телевизор от антенны;
- закрыть все окна;
- не подходить к окнам;
- не браться за металлические входные двери.
Что делать, если гроза застала вас на природе:
- спуститься в низину;
- отойти от единичных деревьев, столбов, вышек;
- отойти подальше от водоемов;
- на открытой местности укрыться в ямку (ров), а группе людей следует расположиться в одиночку;
- снять с себя металлические предметы и положить отдельно от себя;
- если есть резиновые или полиэтиленовые вещи, то ими можно укрыться (подложить под себя);
- в лесу следует укрыться под невысокими деревьями или в кустах.
Что категорически нельзя делать во время грозы:
- прятаться под очень высокими деревьями;
- сидеть на полянах;
- прятаться под скалами;
- идти открытой местности в мокрой одежде или плотной группой;
- купаться.
Смотрите также, куда пойти в Киеве, пока погода за окном еще хорошая.
по теме
Погода на неделю: когда в страну вернется тепло
На этой неделе в Украине пройдут дожди, с середины недели начнется потепление
Штормы в Украине значительно участятся
В Украине резко изменятся погодные условия
Непогода обесточила более 50 населенных пунктов Украины
В Украине из-за осложнения погодных условий остаются без электричества десятки населенных пунктов
Погода в Украине: в страну вернется летняя жара
12 сентября, по всей территории государства сохранится сухая, солнечная погода. Ночью ожидается 12−17° тепла, днем столбики термометров покажут до 28°.