На службе чистоты: премьер-министр Индии убирал на улицах мусор [ Редактировать ]
В каких странах бушует тропический циклон "Мангхут"? Как в Индии отметили всемирный день чистоты? Какой спутник сможет отслеживать уровень воды в мировом океане?
Об этом и не только далее - в нашем обзоре.
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На Филиппины обрушился тропический циклон "Мангхут". Скорость ветра в некоторых местах достигала 200км/час, а сам тайфун получил 5 - наивысшую категорию опасности. В некоторых регионах оборваны линии электропередач, более тысячи домов осталось без света и доступа к питьевой воде. Спасательные службы сообщают о троих погибших и десяти раненых, в том числе и детей.
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Готовятся встречать ураган "Мангхут" и в Гонконге. Там уже отменили сотни авиарейсов и поездов. По данным синоптиков, циклон уже к концу дня может обрушиться на мегаполис. Некоторые местные жители решили покинуть свои дома, а те, кто все же остался - скупают в магазинах всю необходимую провизию и воду.
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NASA готовится к запуску спутника, который сможет отслеживать уровень воды в морях и океанах. Сателлит оснащен специальными высокочувствительными лучами, которые создают до 10 тысяч импульсов в секунду, позволяя собрать точную информацию о любой морской поверхности. В будущем спутник будет измерять и толщину арктических ледников, это даст ученым более точную информацию о скорости таяния льда.
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Турецкая полиция задержала более сотни протестующих рабочих, которые строят новый аэропорт в Стамбуле. Строители недовольны условиями труда и низкой зарплатой. Полицейские применили слезоточивый газ, более сотни людей задержаны. Новый аэропорт Стамбула станет самым большим в мире и будет обслуживать около 150 миллионов пассажиров ежегодно. Открытие планировалось уже в конце октября этого года.
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Сегодня в многих странах отмечают день уборки. В Индии по-своему подошли к вопросу чистоты. Премьер-министр страны Нарендра Моди в рамках программы "На службе чистоты" прошелся по самым загрязненным районам Нью-Дели и лично убирал мусор. Таким образом Моди привлек внимание к проблеме загрязнения страны и призвал быть более ответственным, соблюдать чистоту не только дома, но и на улице.
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