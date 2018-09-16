Биткоин: курс криптовалюты стремительно растет [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), стремительно повышается в цене.
Теперь за монету предлагают $7 301,90
Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:
- Ethereum $220,236;
- Ripple $0,27964;
- Bitcoin Cash $445,60.
Ранее мы сообщали о том, что у ПСЖ будет своя криптовалюта.
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