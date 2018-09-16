Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), стремительно повышается в цене.

Теперь за монету предлагают $7 301,90

Вслед за биткоином выросла цена других криптовалют:

Ethereum $220,236;

Ripple $0,27964;

Bitcoin Cash $445,60.

Ранее мы сообщали о том, что у ПСЖ будет своя криптовалюта.