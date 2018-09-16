Папа Римский Франциск во время визита на Сицилию выступил с обращением к членам мафии, призвав их отказаться от преступлений и насилия, сообщает BBC.

"Мафиози не живет по-христиански, потому что своим образом жизни он идет против Бога и грешит. Я говорю членам мафии: меняйтесь, братья и сестры! Хватит думать о себе и о своих деньгах. Обратитесь к истинному богу, к Иисусу Христу", - сказал папа на проповеди, послушать которую в портовом районе Палермо собрались 80 тысяч человек.

Он отметил, что хотя многие члены организованной преступности ходят в церковь и открыто демонстрируют свою религиозность, они "не могут верить в Бога и быть мафиози" одновременно.

Ранее мы сообщали о том, что Папа впервые за 39 лет посетил Ирландию.