Гриценко не говорит о войне, потому что был неэффективным министром обороны – модератор форума

Модератор ведущего форума YES, Стивен Сакур, обратил внимание, что во время своего выступления Анатолий Гриценко не коснулся вопросов войны, оккупированного Крыма и Донбасса, а также ни разу не упомянул Россию, пишет "24 канал".

Как предположил господин Сакур, Гриценко не хочет, чтобы ему вспоминали его неэффективную работу на посту министра обороны, когда не укреплялась оборона Украины.

"Очень интересно, что в сегодняшней вашей речи вы решили не касаться конфликта на востоке, ситуации в Крыму, конфликту с Россией. Хотя, вы - бывший министр обороны. Вы не упомянули... потому что не считаете, что это будет одной из главных тем предстоящих выборов, вы беспокоитесь из-за того, что кто-то вспомнит вашу работу на посту министра обороны и то, что вы не меняли вооруженные силы страны..." - спросил политика модератор форума YES (смотрите на видео ниже с 15,15 минуты).

Также модератор Стивен Сакур, ведущий программы HardTalk на BBC, критически отнесся к заявлениям Гриценко о необходимости ввести в Украине отдельные элементы авторитаризма, отметив, что такие вещи плохо коррелируются с демократией. Гриценко, со своей стороны, возразил, вспомнив Черчилля, де Голля и Голду Меир.

"Вы собираетесь проводить реформу в духе Майдана, в то же время недавно вы заявили, что стране стоит рекомендовать некоторые авторитарные вещи, и это может быть позитивом – это не очень хорошо вписывается в ваш имидж как лидера демократических реформ", - укорял Стивен Сакур политика (на видео с 11.50 минуты)

В субботу, 15 сентября, Анатолий Гриценко выступил в Киеве на 15-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES): видео