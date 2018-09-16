Отопительный сезон 2018: при какой температуре включат батареи в Киеве [ Редактировать ]
Несмотря на сложную ситуацию с энергообеспечением, "Киевтеплоэнерго" наконец-то завершает подготовку столицы к зимнему периоду. Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петра Пантелеев.
Пантелеев заявил, что как только среднесуточная температура воздуха опускается ниже + 8 градусов в течение трех суток и имеет тенденцию к снижению, то Киев принимает решение о развертывании системы отопления. В то же время учреждения социальной сферы могут подключиться к отоплению исключительно с помощью индивидуальных заявок.
"Противоаварийные службы КП "Киевтеплоэнерго" каждый день обнаруживают и ликвидируют от 40 до 50 повреждений. На данный момент уже почти выполнены гидравлические испытания тепловых сетей",- сообщает Пантелеев.
При этом для того, что КП "Киевтеплоэнерго" работало без перебоев была закуплена новая специализированная техника: 12 экскаваторов JCB с навесным оборудованием, 2 крана-манипулятора, 2 аварийных автомобили и 11 спецаварийок на базе Ford.
Пантелеев уверен, что эти авто крайне необходимы для оперативной ликвидации повреждений.
Тем временем, Гройсман заявил, что тарифы на газ для населения будут расти.
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