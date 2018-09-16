Украинец пытался вывезти нелегалов в Европу [ Редактировать ]
Гражданин Украины пытался вывезти 7 нелегалов в Европу. Однако злоумышленнику помешали пограничники Луцкого отряда. Группу нелегальных мигрантов задержали в Волынской области, сообщают в пресс-службе ГПСУ.
Правоохранители остановили микроавтобус Volkswagen, за рулем которого находился украинец, недалеко от границы с Польшей. Во время проверки автомобиля было выяснилось, что мужчина вез в направлении государственной границы семь граждан Бангладеш без документов.
Предварительно установлено, что иностранцы планировали попасть вне пунктов пропуска в страны Европейского союза.
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