Гражданин Украины пытался вывезти 7 нелегалов в Европу. Однако злоумышленнику помешали пограничники Луцкого отряда. Группу нелегальных мигрантов задержали в Волынской области, сообщают в пресс-службе ГПСУ.

Правоохранители остановили микроавтобус Volkswagen, за рулем которого находился украинец, недалеко от границы с Польшей. Во время проверки автомобиля было выяснилось, что мужчина вез в направлении государственной границы семь граждан Бангладеш без документов.

Предварительно установлено, что иностранцы планировали попасть вне пунктов пропуска в страны Европейского союза.

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