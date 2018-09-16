Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) дало разрешение министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, подозреваемому в незаконном обогащении, выезжать в заграничные командировки.

"Паспорта мы сдали. В субботу получили разрешение на выезд за пределы Украины, о том, что он (Владимир Омелян - ред.) сообщал, что у него командировка", - заявил представитель чиновника агентству УНН.

Адвокат добавил, что допрос Владимира Омеляна запланирован в НАБУ на среду ориентировочно на 17:00.

Напомним, политик подозревается в незаконном обогощении. 14 сентября Соломенский районный суд Киева постановил отдать его на поруки. Также по решению суда, министр должен был сдать свои паспорта для выезда за границу.