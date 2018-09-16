Сотрудник Таможенно-пограничной службы США Хуан Дэвид Ортис арестован в штате Техас по подозрению в убийстве четырех проституток. Полиция объявила его в розыск после того, как пятой жертве преступника удалось сбежать, пишет BBC.

Ортис сначала попытался скрыться от властей, но в итоге был задержан на парковке мотеля. У подозреваемого не было сообщников, заявил шериф округа Уэбб в Техасе Мартин Куэллар. Две жертвы были найдены в начале сентября в сельской местности у федеральной трассы I-35, а несколько дней назад в том же месте обнаружили тела еще двух женщин.

Уточняется, что все они все они были проститутками, работавшими на магистральном шоссе. В четверг еще одна женщина была обнаружена полицией в тяжелом состоянии на окраине Ларедо. Ей удалось выпрыгнуть из машины Ортиса на автозаправке, когда он угрожал ее застрелить. Позже она умерла в больнице от полученных травм.

Пограничнику будут предъявлены обвинения в четырех убийствах и похищении с отягчающими обстоятельствами.