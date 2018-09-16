В Киеве бездомный нашел пакет с телом младенца [ Редактировать ]
Тело новорожденного ребенка в пакете нашел бездомный мужчина в Соломенском районе Киева, сообщает "Эспресо". В этом районе также недавно горе-мать ударила ножом в грудь семилетнего сына.
Жуткую находку мужчина обнаружил во дворе многоэтажек на улице Липкивского. Тело девочки было завернутое в пакет. На данный момент на месте работают патрульные и следователи, все детали жуткого инцидента выясняются.
На днях в этом же районе пьяная женщина ударила ножом семилетнего сына.
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