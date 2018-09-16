Украинская экономика растет. Во втором квартале этого года - почти на 4 процента. Один из самых существенных вкладов - у Харьковской области. Регион показывает рост уже два года подряд. Сегодня там открыли очередное производство. Все подробности - в нашем материале.

Ирина Лисичка с легкостью справляется с ультрасовременным оборудованием на новой линии в цеху плиточного завода. Она контролирует работу машины.

"Это наносится на плитку глазурь. Я, например, слежу за плотностью, за текучестью, сколько слой", - показывает Ирина Лисичка, глазировщица.

Вместе с Ириной в новый цех набрали 150 рабочих. Средняя зарплата на предприятии - 10 тысяч гривен. В этом месяце ее увеличили еще на 10 процентов. Итальянская линия - с уникальными технологиями. К примеру, здесь применяют ректификацию резку без воды. Линия работает круглосуточно. 40 процентов произведенной продукции идет на экспорт.

"Це східна Європа - країни Польща, Угорщина, Румунія, Німеччина. Ми почали поставляти нашу продукцію в Великобританію. Європейці дуже прагматичні, і коли вони порівнюють якість і ціну з іспанцями і італійцями, то ми часто виграємо тендери", - говорит Валентин Шевентовский, собственник Харьковского плиточного завода.

Открытие нового цеха - это результат совместной работы бизнеса и областных властей. Чиновники заинтересованы помогать бизнесменам в поиске партнеров и инвесторов. Взамен получают новые рабочие места для жителей региона и отчисления в бюджет. Только один такой цех принесет 40 миллионов гривен на развитие области.

"Ще одне харківське підприємство розширює виробництво, 750 млн. гривень інвестицій у розвиток підприємства і в економіку Харківської області - це наша спільна 2-річна робота і менеджменту підприємства.

Для підприємця і для бізнесу це збільшення виробництва на 35%. А для нас - це створення 100 нових робочих місць, збільшення заробітної плати робітникам на 20% у цьому році. Є спільна довіра, є реальний результат, працюємо далі", - говорит Юлия Светличная, глава Харьковской облгосадминистрации.

В целом промышленность Харьковской области показывает стабильный рост уже более двух лет. По итогам 8 месяцев этого года - свыше 100 процентов. В лидеры вырвались машиностроители.

"Сегодня рост машиностроения больше чем 104 % по итогам восьми месяцев. Безусловно, это наш гигант "Турбоатом", стабильно работает завод имени Малышева, "Электротяжмаш", безусловно, плиточный завод, завод "Свет шахтера". Больше 50% увеличение объема производства", - говорит Владимир Мищенко, начальник управления развития промышленности Харьковской обладминистрации.

В конце сентября в Харькове пройдет большой экономический форум, где соберутся бизнесмены и чиновники. А это - новые контакты и новые возможности для развития региона.