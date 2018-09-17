В английском Солсбери полиция заявила, что двое человек, мужчина и женщина, сообщили о плохом самочувствии после посещения ресторана итальянской кухни "Prezzo", передает ВBC.

Как сообщается, в качестве меры предосторожности ресторан закрыли, на месте происшествия работают правоохранители.

"В качестве меры предосторожности ресторан закрыт, перекрыты прилегающие к нему дороги, пока полицейские находятся на месте происшествия и устанавливают обстоятельства, которые привели к ухудшению состояния (пострадавших мужчины и женщины)", - заявили в полиции.

По словам сотрудника скорой помощи, пациенты в сознании, им оказывали помощь на месте происшествия.

Как передает Sky News, на место происшествия были направлены четыре машины скорой помощи, в том числе группа по работе с опасными веществами.

Напомним, в начале марта после посещения итальянского ресторана "Zizzi" в центре Солсбери были найдены без сознания Сергей и Юлия Скрипаль. Позже выяснилось, что они отравились нервно-паралитическим веществом. Обоим удалось выжить. Правительство Великобритании заявило, что вещество военного происхождения, которым была отравлена семья Скрипалей, было разработано в России.