Погода в Украине: синоптики дали "прохладный" прогноз [ Редактировать ]
В понедельник синоптики прогнозируют прохладную погоду, в большинстве областей температура воздуха снизится, а ветер будет холодным и порывистым. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Ночью температура воздуха составит 7−14° тепла, днем 18−22°. Ветер ожидается северо-западный 5−10 м/с.
Погода в Киеве 17 сентября ожидается облачная, без осадков. Температура воздуха ближайшей ночью 9−11°, днем 19−21°.
Во Львове завтра будет прохладно, особенно ночью. Столбики термометров покажут 7−9° ночью и 20−22° днем.
В Одессе синоптики прогнозируют сухую и облачную погоду. Температура воздуха ночью 12−14°, днем 21−23°.
В Днепре ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днем прогреется до 20−20°, а ночью столбики термометров покажут 9−11°.
В Харькове начало недели будет прохладным. Температура воздуха ночью 9−11°, днем 19−21°.
В Карпатах будет бушевать холодный воздух, дождей не прогнозируют. Температура воздуха ночью 8−10°, днем 22−24°.
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