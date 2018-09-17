В понедельник синоптики прогнозируют прохладную погоду, в большинстве областей температура воздуха снизится, а ветер будет холодным и порывистым. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью температура воздуха составит 7−14° тепла, днем ​​18−22°. Ветер ожидается северо-западный 5−10 м/с.

Погода в Киеве 17 сентября ожидается облачная, без осадков. Температура воздуха ближайшей ночью 9−11°, днем ​​19−21°.

Во Львове завтра будет прохладно, особенно ночью. Столбики термометров покажут 7−9° ночью и 20−22° днем.

В Одессе синоптики прогнозируют сухую и облачную погоду. Температура воздуха ночью 12−14°, днем ​​21−23°.

В Днепре ожидается переменная облачность, без осадков. Воздух днем ​​прогреется до 20−20°, а ночью столбики термометров покажут 9−11°.

В Харькове начало недели будет прохладным. Температура воздуха ночью 9−11°, днем ​​19−21°.

В Карпатах будет бушевать холодный воздух, дождей не прогнозируют. Температура воздуха ночью 8−10°, днем ​​22−24°.

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