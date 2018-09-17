У південно-східній Азії вирує тайфун "Мангхут" [ Редактировать ]
У південно-східній Азії вирує тайфун "Мангхут". Першими постраждали Філіппіни - там загинуло 70 людей. Іще десятки зникли безвісти внаслідок зсувів ґрунту. Понад 2 мільйони мешканців полишили свої домівки.
Нині тайфун накрив південні регіони Китаю. У Гонконзі по медичну допомогу звернулися понад три з половиною сотні людей. У провінції Гуандун оголосили надзвичайний стан і евакуювали майже півмільйона жителів. У країні скасовують авіарейси, у Гуандуні та Хайнані не працює залізниця.
Поки що відомо про загибель двох людей. Синоптики називають ураган найпотужнішим цього року.
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