У південно-східній Азії вирує тайфун "Мангхут". Першими постраждали Філіппіни - там загинуло 70 людей. Іще десятки зникли безвісти внаслідок зсувів ґрунту. Понад 2 мільйони мешканців полишили свої домівки.

Нині тайфун накрив південні регіони Китаю. У Гонконзі по медичну допомогу звернулися понад три з половиною сотні людей. У провінції Гуандун оголосили надзвичайний стан і евакуювали майже півмільйона жителів. У країні скасовують авіарейси, у Гуандуні та Хайнані не працює залізниця.

Поки що відомо про загибель двох людей. Синоптики називають ураган найпотужнішим цього року.