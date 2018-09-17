Щонайменше 28 людей загинули у Зімбабве від холери. Епідемію там зафіксували півтора тижня тому. За цей час кількість хворих перевищила 5 тисяч.

У столиці Хараре оголосили надзвичайний стан. В уряді заявили, що ситуація під контролем - налагоджено постачання чистої питної води, щоб місцеві не використовували воду із заражених джерел.

Тим часом у вітчизняному МЗС радять українцям утриматися від поїздок у Зімбабве до поліпшення ситуації зі спалахом недуги.