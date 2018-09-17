У Зімбабве від холери загинули 28 людей [ Редактировать ]
Щонайменше 28 людей загинули у Зімбабве від холери. Епідемію там зафіксували півтора тижня тому. За цей час кількість хворих перевищила 5 тисяч.
У столиці Хараре оголосили надзвичайний стан. В уряді заявили, що ситуація під контролем - налагоджено постачання чистої питної води, щоб місцеві не використовували воду із заражених джерел.
Тим часом у вітчизняному МЗС радять українцям утриматися від поїздок у Зімбабве до поліпшення ситуації зі спалахом недуги.
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