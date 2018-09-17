Стрілянина в центрі Брюсселя: постраждали двоє людей (відео) [ Редактировать ]
Двоє людей постраждали внаслідок стрілянини в центрі Брюсселя. Один чоловік поранений у ногу, іншого - травмувало уламками. Це сталося біля бару на вулиці де ла Круа де Фер.
За словами поліції, у конфлікті брали участь близько шістьох людей.
Затримати зловмисників одразу не вдалося - вони втекли на автомобілі. Поліція опитує свідків і шукає підозрюваних.
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