Незаконні вирубування лісів сягнули масштабів екологічної катастрофи [ Редактировать ]
Незаконні вирубування в Україні сягнули масштабів екологічної катастрофи. Нелегально знищують сотні гектарів, вивозять тисячі кубометрів лісу. При цьому покараних - одиниці. Чому? Про "зелену" корупцію - в матеріалі наших кореспондентів.
"Ось вкрали, спиляли такий ліс, і о таке оставили. Ні уборки, ні посадки, нічого".
На цих кадрах результати господарювання в Людвіковському лісництві.
"Це ми у Верховинському районі. Ось таким чином вирубують наші Карпати. Очевидно, що керівники держлісгоспу і прокуратури скажуть, що це все законно".
Корупційна схема у лісовій галузі добре налагоджена: одні рубають - інші покривають, і всі при грошах. Розкрити її деталі нам допоміг один з лісничих. Показувати своє обличчя на камеру чоловік боїться.
"О цим користуються не чисті на руку ревізори, екологи і вони значить представляють такий прайс - маєте от скільки штрафу стільки тисяч, а нижче - платіть на кишеню. Виходить в десяток раз менше. Бо там може вийти 500 тисяч, шістсот тисяч, астрономіні суми. Щоб не мати ніякої кримінальної відповідальності працівники лісу змушені йти на таку справу як хабар", - розповідає Василь, лісничий.
За словами лісничого, схема налагоджена і працює, як швейцарський годинник
"В нашому лісгоспі десь 50 тисяч було, 70 тисяч було. - Доларів? - Ні, гривень. Порахуйте скільки лісництв і помножте на цю суму. Ці гроші збираються з лісників, відповідно вони покривають новими не зовсім чесним способом мусять прикривати, рубається знову лишній ліс, який би не мав рубатися", - говорить Василь, лісничий.
У травні цього року в Івано-Франківську при отриманні хабара затримали одного з чиновників екологічного контролю держекоінспекції області. Сім тисяч доларів контролеру приніс один з лісничих Болехівського лісгоспу. Нібито за те, щоб його ділянку виключили зі списку перевірки. У місцевому управлінні СБУ кажуть, чиновник поставив справу на потік.
"Було виявлено факти, які свідчать про те, що він налагодив схему із отримання неправомірної вигоди із посадових осіб лісових господарств", - говорить Марія Римар, прес-секретар управління СБУ в Івано-Франківській області.
За хабарі йому загрожувало до 12 років в'язниці. Але поки справа дійшла до суду статтю перекваліфікували на зловживання впливом.
Водночас у прокуратурі кажуть, що про систематичні хабарі чиновника - їм нічого не відомо. Його відсторонили від посади до рішення суду. Наразі він перебуває на волі, завдяки внесеній заставі майже у триста тисяч гривень.
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