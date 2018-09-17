В ближайшие дни высока вероятность катастрофических ситуаций и аварий. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"До 19 сентября лучше не летать самолетами и далеко не выезжать - Марс будет в квадрате к Урану, в жестком аспекте", - предупредил Росс.

Он также добавил, что следующий опасный период будет 24-26 сентября.

"В эти дни будет сочетание Черной Луны с Марсом, что чревато обострением ситуации на Ближнем Востоке, в частности, высока вероятность, химических атак и отравлений в результате применения химического оружия. А в Украине в эти дни могут случиться какие-то выбросы в атмосферу или возникнуть аварийные ситуации, особенно на химических предприятиях. Также осторожнее следует быть со всем, что связано с атомной энергетикой, дабы не случилось какого-то взрыва. А еще в эти числа у нас могут быть взрывы на полигонах и складах боеприпасов", - резюмировал эксперт.

Читайте также гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября для всех знаков зодиака.