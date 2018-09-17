Опасный период в сентябре: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В ближайшие дни высока вероятность катастрофических ситуаций и аварий. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.
"До 19 сентября лучше не летать самолетами и далеко не выезжать - Марс будет в квадрате к Урану, в жестком аспекте", - предупредил Росс.
Он также добавил, что следующий опасный период будет 24-26 сентября.
"В эти дни будет сочетание Черной Луны с Марсом, что чревато обострением ситуации на Ближнем Востоке, в частности, высока вероятность, химических атак и отравлений в результате применения химического оружия. А в Украине в эти дни могут случиться какие-то выбросы в атмосферу или возникнуть аварийные ситуации, особенно на химических предприятиях. Также осторожнее следует быть со всем, что связано с атомной энергетикой, дабы не случилось какого-то взрыва. А еще в эти числа у нас могут быть взрывы на полигонах и складах боеприпасов", - резюмировал эксперт.
Читайте также гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября для всех знаков зодиака.
по теме
На МКС нашли трещину: началась утечка воздуха
На российском пилотируемом корабле "Союз", который пристыкован к МКС, произошла утечка воздуха
Спустя 60 лет: влюбленные пенсионеры отыскали друг друга в соцсетях
Влюбленные Эрик и Элейн нашли друг друга в Facebook спустя 60 лет разлуки и поженились
Война на Донбассе: боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции
На протяжении прошлых суток, 16 сентября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой
На Азовском море появится военно-морская база ВСУ
На Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Вооруженных сил Украины
Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября для всех знаков зодиака
Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака
У Солсбері двоє людей поскаржилися на погане самопочуття
У британському Солсбері двоє людей поскаржилися на погане самопочуття після відвідин ресторану. Задля безпеки поліція оточила район навколо закладу. Постраждалих відвезли до лікарні. Пізніше у поліції заявили, що ознак отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новичок" не виявлено