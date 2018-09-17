В Кривом Роге трагически погибла вся семья [ Редактировать ]
В Кривом Роге Днепропетровской области, в частном жилом доме по улице Соловьиной произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
Погибла вся семья - 54-летний мужчина, 53-летняя женщина и мальчик 9 лет.
"Во время тушения пожара внутри дома обнаружены тела 2 погибших: мужчины и женщины. Также в комнате дома пожарные обнаружили ребенка в бессознательном состоянии. Мальчика вынесли из квартиры и передали работникам скорой медицинской помощи для проведения реанимационных действий. Однако усилия медицинских работников оказались тщетными. Мальчик умер в "скорой", - сообщили спасатели.
Огнем уничтожено домашнее имущество на кухне на площади 5 кв. м. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
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