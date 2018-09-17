На провокації бойовиків українські армійці змушені відкривати вогонь у відповідь. Серед тих, хто нині боронить наші рубежі на сході країни - чимало жінок. Історія однієї з них - у репортажі наших журналістів.

Їхню історію не можна назвати військово-польовим романом. Олег працював таксистом у Києві. Алла була приватним підприємцем. Олега мобілізували на початку війни, і він залишився в армії. Три роки по тому, не витримавши розлуки, дружина поїхала за коханим.

"Пришла в 17 году. Служит муж. Сначала - Крымское, теперь под Горловкой", - розповідає Алла, військовослужбовець ЗСУ.

На запитання - навіщо комфортне життя проміняла на передову - відповідає не замислюючись.

"Он мобилизованный. Три года контракт подписал. Поддержка мужу, быть вместе".

Алла - гранатометниця. Їй не раз доводилося відбивати ворожі атаки. Олег визнає, такий крок дружини його занепокоїв. Відрадити її було неможливо. І ось тепер вони пліч-о-пліч в одному підрозділі.

"В итоге получилось, что она здесь. Если здесь, то уже нужно служить. Опасность. Переживаю за двоих, как за себя и за нее", - говорить Олег, військовослужбовець ЗСУ.

Удома в Києві - 18-річна дочка. Вирішила наслідувати приклад батьків.

"Будет идти в военное учится. В академию поступила. Созваниваемся постоянно. Скучаем, но она нас понимает".

Тим часом, російські найманці обстрілюють наші позиції щодень інтенсивніше.

"Передают, заезжает ОБСЕ. Работает беспилотник ОБСЕ. В итоге, начинается провоцирование, чтобы дали ответку. Мы подходим ближе-ближе, боятся да".

Ситуація стає дедалі небезпечнішою. Супротивник веде вогонь по наших позиціях.