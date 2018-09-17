Росія намагається вплинути на проведення референдуму в Македонії. Про це заявив міністр оборони США Джим Меттіс, який сьогодні прибув до Скоп'є.

За його даними, Москва фінансує проросійські групи, щоби більшість людей проголосували проти зміни назви країни. Ідеться про багаторічну суперечку з Грецією щодо назви Македонія, яку та вважає своєю.

У червні країни підписали угоду щодо зміни назви на Республіка Північна Македонія. Рішення ще має бути підтримане на референдумі 30 вересня. Це відкриє Скоп'є шлях до вступу у НАТО та ЄС.

Напередодні у македонській столиці відбувся кількатисячний мітинг на підтримку зміни назви країни.