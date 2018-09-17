Ветеран АТО Олександр Дарморос візьме участь у марафоні морпіхів [ Редактировать ]
Нескорений духом. Учасник АТО Олександр Дарморос отримав тяжкі каліцтва на передовій. Але знайшов у собі сили повернутися до активного життя. За тиждень разом з іншими ветеранами він братиме участь у марафоні морпіхів у Штатах. Усі подробиці розкажуть наші кореспонденти.
Олександр Дарморос підірвався на міні у 2016 при виконанні бойового завдання. Дістав безліч поранень, втратив ногу і зір. Два роки лікувався у Штатах. Цієї весни повернувся на батьківщину. Разом з ним і Хана - собака-поводир, якого подарували бійцеві представники української діаспори.
"Треба жити поки що в темноті, але цю темноту на сьогоднішній день я замічаю дуже рідко. Життя настільки насичене, багато є справ клопот", - розповідає Олександр Дарморос, ветеран АТО.
За місяць Олександр знову полетить до Америки. Там, у передмісті Вашингтона, змагатиметься у марафоні морпіхів.
"Це марафон морської піхоти, де буде приймати участь близько тридцяти тисяч поранених та рідних загиблих. Тобто, це своєрідний марафон честі", - говорить Олександр Дарморос, ветеран АТО.
Боєць вже кілька місяців інтенсивно тренується.
"Він дуже хоче показати, що він такий як всі. Я мама я бачу, що йому буває важко, но він нам не показує це", - говорить Леонтина Дарморос, мати ветерана АТО.
Готуватися до марафону допомагає тренер-партнер. На пробіжці він завжди поруч.
"- Саш,скільки пробіг, які відчуття?
- Суперові! Кілометр, а треба десять! Трошки страшно".
Тренер результатами Олександра задоволений.
"Зараз задача підняти функціональні можливості організму, адаптувати суглоби і мязи до цеї роботи, а тоді вже можна замахнутися і на марафон настоящий. Він молодець, він оптиміст", - каже Руслан Савченко, тренер-партнер.
І перші досягнення у бійця вже є - він зміг повернутися на службу у рідний полк.
"Сашко надалі проходить військову службу як офіцер, на посаді офіцера-психолога. Ми вже будемо його підтримувати тут на місці, я, думаю, що нашу підтримку він за океаном почувствує", - розповідає Валерій Можаровський, заступник командира загону спецпризначення.
У жовтні на марафон морських піхотинців разом з Олександром поїдуть ще дев'ять ветеранів. Своїм прикладом вони сподіваються надихнути і підтримати побратимів на передовій.
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Ветерани АТО візьмуть участь у марафоні морської піхоти
Нескорений духом. Учасник АТО Олександр Дарморос отримав тяжкі каліцтва на передовій. Але знайшов у собі сили повернутися до життя. За тиждень разом з іншими ветеранами він братиме участь у марафоні морпіхів у Штатах. Усі подробиці розкажуть наші кореспонденти
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Своим примером они надеются вдохновить и поддержать побратимов на передовой
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