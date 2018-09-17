Слухи о том, что 68-летний Ричард Гир станет отцом распространялись еще в августе. Однако знаменитая семейная пара Ричарда Гира и Алехандры Сильва официально подтвердили, что скоро в их семье стоит ожидать пополнения после встречи с Далай-ламой.

Алехандра Сильва в своем Instagram поделилась соответствующим фото.

Супружеская пара встретилась с Далай-ламой в Роттердаме, чтоб он благословил будущего малыша и его звездных родителей.

"Особенный момент произошел всего несколько минут назад. Получаем благословение для нашего драгоценного будущего. Мы не могли сказать этого, прежде чем рассказывать Далай-ламе", - написала женщина.

Заметим, что Ричард Гир исповедует буддизм, а с Далай-ламой они давние друзья. Актер уже более 40 лет возглавляет международный комитет в поддержку Тибета. Из-за этого ему запретили въезд в Китай.

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