Известный актер в 70 лет станет отцом [ Редактировать ]
Слухи о том, что 68-летний Ричард Гир станет отцом распространялись еще в августе. Однако знаменитая семейная пара Ричарда Гира и Алехандры Сильва официально подтвердили, что скоро в их семье стоит ожидать пополнения после встречи с Далай-ламой.
Алехандра Сильва в своем Instagram поделилась соответствующим фото.
Супружеская пара встретилась с Далай-ламой в Роттердаме, чтоб он благословил будущего малыша и его звездных родителей.
A very special moment just a few minutes ago... Getting blessings for our precious to come.. we couldn’t say it before telling HH Dalai Lama☺️ Un momento muy especial para nosotros hace unos minutos.. Muy feliz recibiendo bendiciones para nuestro preciado tesoro por llegar... no lo podía mencionarlo sin antes habérselo dicho a su SS Dalai Lama.. ☺️ #dalailama #richardgere #alejandragere #love
Публикация от Alejandra Gere (@alejandragere)
"Особенный момент произошел всего несколько минут назад. Получаем благословение для нашего драгоценного будущего. Мы не могли сказать этого, прежде чем рассказывать Далай-ламе", - написала женщина.
Заметим, что Ричард Гир исповедует буддизм, а с Далай-ламой они давние друзья. Актер уже более 40 лет возглавляет международный комитет в поддержку Тибета. Из-за этого ему запретили въезд в Китай.
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица впервые стала мамой.
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