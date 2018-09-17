"Бабушка Лорак": поклонники певицы обрушились на нее с критикой (фото) [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Серия фотографий певицы Ани Лорак в Instagram вызвала бурную критику среди ее подписчиков.
Комментаторы обвиняют Каролину в чрезмерном использовании фотошопа. "А без фотошопа - слабо?", "Бабушка Лорак"", - пишут они.
Однако, есть и те, кому образ Лорак понравился. "Супер красавица", "волшебно", - отмечают поклонники.
Ранее Ани Лорак сравнили с подругой мужа.
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