Кораблі НАТО підійшли до Сирії [ Редактировать ]
Кораблі НАТО підійшли до берегів Сирії. Фрегати патрулюють район Східного Середземномор'я. У безпосередній близькості від Сирії - нідерландський фрегат "Де Рейтер", канадський "Вілль де Квебек" та грецький "Еллі".
Також у східній частині Середземного моря позиції зайняли три ракетні есмінці ВМС США та атомні підводні човни класу "Лос-Анджелес".
Угруповання загалом має понад дві сотні ракет "Томагавк" для можливого удару по сирійських об'єктах.
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