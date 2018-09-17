Кораблі НАТО підійшли до берегів Сирії. Фрегати патрулюють район Східного Середземномор'я. У безпосередній близькості від Сирії - нідерландський фрегат "Де Рейтер", канадський "Вілль де Квебек" та грецький "Еллі".

Також у східній частині Середземного моря позиції зайняли три ракетні есмінці ВМС США та атомні підводні човни класу "Лос-Анджелес".

Угруповання загалом має понад дві сотні ракет "Томагавк" для можливого удару по сирійських об'єктах.